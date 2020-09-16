Доброе утро, дорогие читатели!

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал очередной указ о снятии ряда ограничений в регионе. В частности, разрешена диспансеризация и групповые фитнес-тренировки. Мы шаг за шагом выходим из режима самограничений, но как скоро смогут забыть о пандемии магазины, парикмахерские и рестораны, которые из-за вынужденного простоя потерпели серьёзный урон? И как это отразится на потребителях? Подробности – в интервью с директором института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Верой СОЛОВЬЁВОЙ.

К картам распространения коронавируса в области и отдельных городах мы успели привыкнуть. А знаете ли вы, как выглядит карта самых экологически проблемных участков на Среднем Урале? Всего таких неблагополучных территорий в регионе 26. Где они находятся – читайте в материале «Облгазеты».

А пока в регионе избавляются от экологических проблем, в Шалинском городском округе избавляются от… кадровых дыр в здравоохранении. После того как главой округа в 2016 году стал бывший главный врач Шалинской Центральной городской больницы Алексей Богатырёв, он за короткое время справился с дефицитом врачей и фельдшеров на вверенной территории. Вслед за медициной… подтянулись образование и жилищное строительство.

Завершим наш обзор на оптимистичной ноте: в ближайшую пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге в шестой раз пройдёт Уральская ночь музыки (она же – Ural Music Night). Пройдёт вопреки коронавирусу, хотя кое с чем придётся смириться. Например, с тем, что зарубежных исполнителей в этот раз не будет. Но, уверены, что и без них каждый житель и гость города найдёт музыкальные площадки по своему вкусу. А главной площадкой фестиваля традиционно станет Октябрьская площадь, где Уральская ночь музыки обычно завершается. Там выступит певица Ёлка и задолго до рассвета вместе с камерным оркестром «B-A-C-H» исполнит песню «Луч солнца золотого».