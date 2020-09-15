Защитой Михаила Ефремова в суде займётся новый адвокат

Михаил Ефремов выразил недовольство работой Эльмана Пашаева и отказался от его услуг. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале "Россия-24".

Защищать Михаила Ефремова, который был обвинён по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, будет новый адвокат - Роман Филиппов. Он будет представлять интересы актера во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Пресненского суда.

"Адвокат Филиппов подтвердил, что получил судебное уведомление о защите Ефремова, он будет осуществлять его защиту", - сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника, приближённого к защите актёра.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы огласил приговор актёру Михаилу Ефремову. Он обвинён в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека"), и приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с Михаила Ефремова в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тыс. рублей - изначально он требовал взыскать с актёра 7,5 млн рублей.

Михаил Ефремов выразил недовольство работой Эльмана Пашаева и отказался от его услуг. Позже стало известно, что Минюст РФ планирует лишить Эльмана Пашаева, который защищал Михаила Ефремова в суде, статуса адвоката.