В Госдуму РФ внесён правительственный законопроект о защите пенсионных накоплений

Правительство предлагает запретить негосударственным пенсионным фондам​​​​​​​ привлекать посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который позволит защитить пенсионные накопления граждан. Правительство предлагает запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании.

Как говорится в пояснительной записке к документу, размещённому на сайте кабмина, раз в пять лет человек может менять организацию, которая управляет его накоплениями - это может быть Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд. Если гражданин решает сменить организацию досрочно, весь его накопленный доход в предыдущей организации теряется. По закону, россиян должны предупреждать о подобном риске, однако многие агенты негосударственных фондов умалчивают об этом, в связи с чем граждане несут убытки.

В целях защиты населения документом предлагается ввести запрет на привлечение посредника между негосударственными и застрахованными пенсионными фондами. Заявление о переводе накоплений человек сможет подать лично или оформить нотариально заверенную доверенность.

Кроме того, в Федеральный закон планируется внести положение о праве на запрет Пенсионному фонду рассматривать любые заявления на перевод накоплений за исключением личного визита гражданина в ПФР. Это позволит гражданам дополнительно защитить свой доход от мошенников.

Напомним, 14 сентября Минтруд России завершил подготовку проекта бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Так, с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, а социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 2,6%. Бюджет Пенсионного фонда в 2021 году составит 9,6 трлн рублей.