Жители Екатеринбурга не смогли определиться с темой ледового городка

Голосование по выбору темы для строительства ледового городка на площади 1905 года не выявило победителя. Фото: Павел Ворожцов

Голосование по выбору темы для строительства ледового городка на площади 1905 года не выявило победителя. Решение будет принято во втором туре.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в ходе голосования, которое продлилось две недели, мнения горожан разделились: два варианта набрали практически равное количество голосов.

За тему «Чудо Нового года и Рождества» проголосовали 38,62% респондентов, а за вариант «130 лет со дня рождения Александра Волкова» (автор цикла книг «Волшебник Изумрудного города») отдали свой голос 38,57% участников опроса.

Оргкомитет по проведению новогодних мероприятий принял решение провести второй тур голосования. На выбор будут предложены два варианта-финалиста. Проголосовать можно на официальном портале Екатеринбурга до 21 сентября включительно.

Добавим, что место расположения ледового городка в этом году останется неизменным. Ёлку и ледовые скульптуры возведут на площади 1905 года.

Напомним, как сообщала «Областная газета», первое в 2020 году заседание группы по организации и проведению новогодних мероприятий состоялось вадминистрации Екатеринбурга конце августа. Специалисты сферы культуры предложили три темы для ледового городка. Помимо вариантов, набравших наибольшее количество голосов, предлагалась тема «220 лет со дня рождения автора первого русского словаря Владимира Даля». Первый тур голосования продлился до 10 сентября.

В прошлом году тематикой главной новогодней площадки в Екатеринбурге было «200-летие со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями».