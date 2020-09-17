Иди на звук!

"Красная бурда" представляет: скипидарское музыкальное училище им. Пюпётра Пюпитровича Лабуховского объявляет набор студентов для обучения следующим музыкальным специальностям:

– оператор двуручного рояля;

– пианист-международник;

– черноклавишник, белоклавишник,

– бемолье;

– простофонист;

– тромбоночист;

– губнист-гармонист;

– жалейщик (рус. нар.);

– балалабух;

– баюбаянист;

– домбрушник;

– настройщик народного хора;

– певец-песенник;

– напевальщик-насвистывальщик;

– кабак-вокалист (специалист по кабак-вокалу);

– караокарь;

– пенопластофонист;

– служитель музыкального культа;

– тромбайнёр;

– гобойных дел мастер;

– дудила, трубила и бренчала;

– альтист театля и кино;

– трумпурумпурумпумбач;

– треугольщик (трайанглофонист);

– кларнетье;

– оператор бензогитары;

– палюбас-гитарист;

– плейлист;

– кастаньетчица;

– грэммипрайзер;

– постокапельмейстер;

– побарабанщик;

– музловед.

Сюжет

"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.