Иди на звук!

"Красная бурда" представляет: скипидарское музыкальное училище им. Пюпётра Пюпитровича Лабуховского объявляет набор студентов для обучения следующим музыкальным специальностям:
– оператор двуручного рояля;
– пианист-международник;
– черноклавишник, белоклавишник,
– бемолье;
– простофонист;
– тромбоночист;
– губнист-гармонист;
– жалейщик (рус. нар.);
– балалабух;
– баюбаянист;
– домбрушник;
– настройщик народного хора;
– певец-песенник;
– напевальщик-насвистывальщик;
– кабак-вокалист (специалист по кабак-вокалу);
– караокарь;
– пенопластофонист;
– служитель музыкального культа;
– тромбайнёр;
– гобойных дел мастер;
– дудила, трубила и бренчала;
– альтист театля и кино;
– трумпурумпурумпумбач;
– треугольщик (трайанглофонист);
– кларнетье;
– оператор бензогитары;
– палюбас-гитарист;
– плейлист;
– кастаньетчица;
– грэммипрайзер;
– постокапельмейстер;
– побарабанщик;
– музловед.
- Опубликовано в №172 от 17.09.2020
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