Не проплывайте мимо!

Каждый год 22 августа и 4 ноября над Чусовой слышится колокольный набат. Фото: Галина Соколова

Деревня Усть-Утка – популярный стапель туристических групп. Отсюда начинаются маршруты выходного дня до Ёквы и многодневные сплавы до Верхней Ослянки. Люди плывут по Чусовой, чтобы познакомиться с красотами её скал-бойцов, но и местные селения вызывают у них живой интерес. Каковы же взаимоотношения сельчан и туристов, и чем они могут быть полезны друг другу?

Реалии деревни-пристани

Ежегодно в Усть-Утке отправляются в речные походы до 30 тысяч туристов, но в этом сезоне их куда больше, так как другие виды отдыха из-за пандемии непоседливым уральцам оказались недоступны. Разумеется, такой мощный людской поток влияет на размеренную жизнь деревни, где зарегистрировано всего 130 жителей.

Сначала о негативных сторонах. Если турфирмы, отправляющие из деревни туристов, стараются делать это на официальном стапеле у камня Богородского и прибирать мусор, то стихийные группы не соблюдают правил. Они собирают катамараны и надувают лодки, где хотят – у колодца на въезде, в центре села и прямо у памятника Единению России, оставляя неприятные следы своего пребывания. Будь отношение туристов к деревне уважительнее, взаимовыгодный диалог сложился бы давно.

Теперь о хорошем. Как правило, от приезда в деревню до старта путешествия проходит немало времени, и туристы отправляются гулять по чистым и широким улицам.

– Стучатся к нам, чтобы узнать о достопримечательностях, магазинах, столовых, – поясняет глава Усть-Уткинской администрации Александр Кривоноженков. – Общепита у нас нет, но магазины и интересные объекты для посещения имеются.

Марина Ярославцева владеет многими видами рукоделия – шитьём, вышивкой, ткачеством. Фото: Галина Соколова

Прежде всего это семейный центр «Русская горница», где мастерица Мария Ярославцева рассказывает о традициях русского быта, знакомит с куклами-оберегами и даёт уроки рукоделия. Не оставит гостей равнодушными и сад камней, где высечены стихи Сергея Есенина, и деревянная скульптура поэта. Это наследие местного жителя Тимофея Кожевникова. Для детей есть отличная игровая площадка, а для взрослых – и простой деревенский магазинчик, и пафосная Баронская лавка. Там по решению жителей ничего крепче пенных напитков не продают. Настоящим раритетом является местная школа с дровяными печами. Но скоро её будет не узнать – на следующий год намечен капитальный ремонт, который обеспечит зданию современные комфорт и дизайн.

В деревне есть памятник Единению России, открытый в 2006 году. Возле него собираются делегации из ближайших городов и сёл в патриотические праздники – в День флага и День народного единства. Памятник – дань уважения к селению, где два века назад работала самая крупная частная пристань на Чусовой. Отсюда отправляли металл в центральную Россию с пяти заводов. В округе Усть-Утку народ по-прежнему именует Пристанью. Ещё один памятник посвящён памяти павшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям деревни. Жители содержат обелиск в идеальном порядке, вкладывая в ремонт личные средства.

Скульптурный портрет не претендует на точное сходство с Сергеем Есениным, зато хранит память об истинно народном поэте. Фото: Галина Соколова

Окрыляющие перспективы

В ближайшие годы количество знаковых мест в деревне может вырасти. Большие планы на это селение – у базы «Река Чусовая» и музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: по реконструкции пристани и созданию дополнительной инфраструктуры. А местная библиотека, являющаяся филиалом нижнетагильской, уже действует.

– Выигран грант ЕВРАЗа – 380 тысяч рублей для организации музея истории деревни. На эти средства закуплены стеллажи, шкафы и телевизор. Для создания коллекции мы обратились за помощью к жителям и в школьный музей. Сейчас идёт формирование экспозиции. Откроем её в октябре, – сообщила библиотекарь Татьяна Балкина.

Большие надежды жители связывают со строительством культурного центра «Русская изба», который будет возведён по инициативе главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Проектирование уже закончено, предстоят общественные слушания. Если всё сложится удачно, это будет первая муниципальная стройка в деревне постдемидовских времён.

Деревня гостеприимна к приезжающим. Кроме музеев, интересным будет знакомство с местной пожарной дружиной, а если занедужится – имеется новенький ФАП. Есть в деревне и люди, встречи с которыми запомнятся туристам надолго. Это чета Селивановых, проживших вместе более 60 лет, знатные цветоводы Людмила Собенина и Тамара Верёвкина. Уникальная личность – сам деревенский глава Александр Кривоноженков: бывший начальник цеха НТМК сам построил дом и держит на пасеке 150 пчелиных семей.

Глава активно ищет людей, способных освоить новые механизмы взаимодействия деревенских жителей и туристов. Чтобы, к примеру, гости увозили с собой сувениры бренда «Уть-Уткинская пристань» или местные лакомства, а в карманах старожилов зазвенела копеечка. Всем ясно, что возрождение деревни возможно только при активном участии хозяев территории.

Усть-Уткинскую школу ждёт ремонт. Фото: Галина Соколова

В этой лавке туристов ждут не только продукты, но и изделия местных рукодельниц. Фото: Галина Соколова

Усть-Утка стоит в окружении трёх рек, поэтому рыбалка здесь отменная. Фото: Галина Соколова

О том, как горожане становятся сельчанами, знает глава Усть-Уткинской администрации Александр Кривоноженков. Фото: Галина Соколова

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