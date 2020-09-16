Уральцы старше 65 лет не смогут пройти по маршрутам "Майской прогулки"

В этом году люди старше 65 лет не смогут стать участниками мероприятия. Фото: Владимир Мартьянов.

В этом году на маршруты "Майской прогулки", которая пройдёт 27 сентября в Екатеринбурге, скорее всего не будут допущены граждане старше 65 лет. Это объясняется действующим в Свердловской области режимом самоизоляции для таких людей.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала заместитель председателя РОО "Федерация спортивного туризма Свердловской области" Татьяна Киселёва.

По её словам, в предыдущие годы возраст самых старших участников "Майской прогулки" составлял 70-75 лет. В этом году они не смогут стать участниками мероприятия.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 21 сентября.

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