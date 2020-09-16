Кешбэк за туры по России может увеличиться с 15 до 50 тысяч

Также предлагается убрать ограничение на минимальную стоимость тура для расширения программы кешбэка. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство РФ опубликовало проект постановления об увеличении максимальной суммы кешбэка за покупку туров внутри страны. Сумма возврата средств может увеличиться с 15 до 50 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке к документу, размещённому на сайте проектов нормативно правовых актов, кабмин также предлагает убрать ограничение на минимальную стоимость тура для расширения программы кешбэка. Также планируется сократить минимальную длительность путешествия с четырёх до двух ночей.

Кроме того, в программу по возврату средств будут включены санаторно-курортные организации с лицензией на осуществление медицинской деятельности, оздоровительные лагеря для детей и владельцы агрегаторов. Федеральное агентство по туризму получит полномочия по установлению срока исполнения туристской услуги для оперативного управления предложениями туроператоров.

Напомним, сейчас кешбэк начисляется, если продолжительность тура составляет четыре и более ночей, стоимость путёвки - от 25 тыс. рублей, а оплата производилась картой "Мир". Тем, кто потратил на поездку 25 тыс. рублей, на карту поступит 5 тыс. рублей кешбэка, за тур в 50 тыс. рублей полагается возврат 10 тыс. рублей, а за поездку стоимостью 75 тыс. рублей туристу вернётся 15 тыс. рублей. Эти правила были утверждены Правительством РФ 11 августа.

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