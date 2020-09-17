В школу за справкой, осенний марафон в Госдуме и туристическая деревня – лучшее в номере за 17 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Те, у кого есть дети школьного возраста, не понаслышке знают: из-за коронавируса справки о здоровье чад теперь требуют даже после пропуска одного дня. Кроме того, в начале учебного года справки о разрешении врача заниматься спортом или хореографией начали попросить принести в кружках и секциях. В детских поликлиниках Екатеринбурга выросли длинные очереди из детей и родителей, но в уральской столице придумали, как решить эту проблему…

А в уральской деревне Усть-Утка придумали, как решить проблему взаимоотношений между жителями и туристами. При том, что в деревне зарегистрировано всего 130 жителей, её ежегодно посещают до 30 тысяч туристов. В этом году из-за пандемии и ограничений в передвижении турпоток получился ещё больше. Чем сельчане и путешественники могут быть полезны друг другу – разбирался наш корреспондент.

И наконец, о глобальных проблемах, которые ещё только предстоит решить – от борьбы с наркотиками, до регуляции работы такси – будут говорить депутаты Государственной думы РФ во время осенней сессии. Первые пленарные заседания и заседания комитетов уже состоялись. «Облгазета» поинтересовалась у парламентариев, представляющих Свердловскую область, какие важные инициативы сейчас находятся на рассмотрении комитетов и комиссий, в состав которых они входят.