Названа тема туристского форума «Большой Урал» в Екатеринбурге

Главной темой VIII Международного туристского форума «Большой Урал» в Екатеринбурге станет поиск новых возможностей Фото: департамент информполитики Свердловской области

Главной темой VIII Международного туристского форума «Большой Урал» в Екатеринбурге станет поиск новых возможностей в изменившихся для отрасли условиях. В этом году партнёром форума выступает Чешская Республика, а часть мероприятий пройдёт в онлайн-формат при международном участии.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, масштабное событие пройдёт 25 и 26 сентября на площадке Президентского центра им. Б.Н. Ельцина. В Екатеринбурге соберутся представители туриндустрии из разных регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Мероприятия форума пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

По словам директора центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, международные партнёры проекта не отказались от участия в форуме и готовы провести конференцию по международному туризму, по экспорту туристических услуг в формате онлайн.

Форум продлится два дня. В рамках деловой программы форума запланировано 15 мероприятий: конференции, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Ожидается, что на площадках форума выступят более 20 экспертов.

В частности, а рамках форума пройдёт школа событийного туризма и мастер-класс по туристическому сувениру от организаторов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Свои работы представят более 200 мастеров.

Кроме того, на форуме будут объявлены победители гастрономического конкурса «Вкус Большого Урала» и областного конкурса по присвоению специальных званий, «Хранитель» народных художественных промыслов Свердловской области. Впервые в регионе будут вручены ведомственные награды Минпромторга России «Почётный работник народных художественных промыслов».

В дни форума на самом большом экране в Екатеринбурге будут транслироваться туристские видеоролики из 40 регионов России.

Добавим, что форум «Большой Урал» организован центром развития туризма Свердловской области при поддержке Федерального агентства по туризму, правительства Свердловской области и министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Напомним, ране стали известны даты проведения в Екатеринбурге выставки ИННОПРОМ-2021.