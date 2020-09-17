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Общество
17 сентября 2020, 14:55

На Урале пресекли ввоз контрафактной одежды Reebok

контрафактный товар

Уральские таможенники задержали контрафактную одежду Reebok. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

На российско-казахстанской границе задержаны две фуры. Транспортные средства, перевозившие контрафактную обувь и одежду Reebok и немаркированные лекарства, следовали из Республики Кыргызстан в Екатеринбург.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, в одном из фургонов перевозилось более килограмма БАДов и лекарственных средств («Аспирин» и «Беталок»). Там же было около 100 пар женской обуви. На всех товарах отсутствовала обязательная маркировка специальным кодом DataMatrix.

Кроме того, специалисты обнаружили свыше 260 поддельных шорт и брюк для мужчин. Ущерб от незаконного использования торговой марки Reebok оценивается в 1,2 млн.рублей.

Отмечается, что в отношении немаркированных товаров возбуждены два дела об административных правонарушениях по ст. 15.12 КоАП РФ (Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке). Материалы по контрафактной продукции переданы в полицию. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).

Напомним, с 1 июля 2020 года в России введена обязательная цифровая маркировка лекарств, обуви, сигарет и папирос. Продавать указанные товары без кодов DataMatrix запрещено.

Добавим, ранее уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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