ВСМПО вернул на полную занятость 1,5 тысячи сотрудников

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ВСМПО переводит на полный рабочий день 60 процентов трудового коллектива. На режим неполной занятости из-за экономических трудностей предприятие перешло летом.

На предприятии говорят, что смягчить последствия пандемии для трудового коллектива помогло перераспределение рабочей силы между цехами. Также на ВСМПО был создан цех для обслуживания промышленных объектов, в который перешли сотрудники, временно оставшиеся без работы.

На днях депутат государственной думы Андрей Альшевских опубликовал в социальных сетях письмо акционеров, в котором описан план вывода предприятия из кризиса. Кроме решения кадровых вопросов там указан поиск новых контрактов на производство продукции, сокращение долговой нагрузки за счёт рефинансирования, использование внутренних резервов компании и другие.

Напомним, что ВСМПО-Ависма поставляет титан для компаний Boeing, Airbus, Embraer. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту предприятия. 25 процентов акций плюс одна акция находится у «Ростеха».

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