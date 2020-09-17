Муниципалитеты определились с темами новогодних городков

Главную ёлку Нижнего Тагила украсят 50 тысяч светодиодов. Фото: проект ООО «Горсвет НТ»

О том, что жители Екатеринбурга пока не определились с темой новогоднего городка, наша газета сообщала в предыдущем номере. Другие муниципалитеты свой выбор сделали. Нынче в проектах чаще всего встречается сказочная тематика, но есть и патриотические посылы.

Нижний Тагил

Ледовый городок на Театральной площади будет посвящён «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина, написанной в 1831 году.

– Готовим креативный проект новогоднего городка. Концепция кардинально изменилась. Появятся новые образы, много света, – обещает глава города Владислав Пинаев.

Выполнившая эскизы фирма «Горсовет НТ» учла пожелания тагильчан, которым не понравились в прошлом году ледяные композиции, по виду напоминающие надгробия. Нынче в городке будут только объёмные ледяные скульптуры, а также многочисленные светодиодные фигуры.

У главного входа гостей «поприветствуют» 33 богатыря и дядька Черномор, а далее тагильчан ждёт встреча с князем Гвидоном, царевной Лебедь, царём Салтаном и обладательницей драгоценных орехов – белкой. Любителям фотосессий понравится корабль, что «бежит себе в волнах на поднятых парусах».

– Можно будет подняться на палубу ледяного корабля, почувствовать себя мореплавателем. Это большое судно с парусами, многими деталями, – поделился директор ООО «Горсвет-НТ» Константин Благинин.

У главной ёлки изменят иллюминацию, а вокруг новогоднего дерева поднимут световой шатёр. Там «поселят» Деда Мороза и Снегурочку. Бюджет ледовой стройки в нижнетагильской мэрии пока не называют – он будет утверждён в ближайшее время на согласительной комиссии.

Верхняя Салда

Уже готов проект зимнего городка Верхней Салды. Его выполнила фирма скульптора Кирилла Масягина, отличившаяся в 2018-м созданием композиции «7 чудес света» в Нижнем Тагиле. Салдинцев ждёт путешествие в сказку, которую дети с восторгом называют безбашенной.

– Тема новогоднего городка – «Алиса в стране чудес». Постарались сделать так, чтобы интересно было гостям всех возрастов, – сообщила руководитель по продажам Алёна Ланских.

К произведению Льюиса Кэрролла у салдинцев особое отношение. Зимний творческий фестиваль назывался здесь «Алиса в стране искусств», персонажи этой же сказки вдохновили коллектив детской школы искусств «Ренессанс» на создание музыкального спектакля с элементами рока. И вот – ледовый городок, где с гостями встретятся сама Алиса, а также Кролик с часами и Королева. У входа в лабиринт-ротонду встанут стражи-карты.

Краснотурьинск

Первым из северных городов нашей области с новогодней тематикой определился Краснотурьинск. Здесь не стали сочинять ледовые сказки, а обратились к отечественной истории. В 2021 году отмечается 60-летие полёта первого космонавта Юрия Гагарина. Освоение человеком космоса и станет лейтмотивом украшения центральной площади.

Городок украсят фигуры Деда Мороза и Снегурочки, летящих в ракете. Для создания удачных новогодних снимков установят космический трон. В ледяную чашу поместят луноход. Также возведут многоскатную горку в виде летающей тарелки и ледяной лабиринт с горками и препятствиями. Атмосферу космического путешествия усилит неоновая подсветка. Известен бюджет ледового строительства: как и в прошлом году, на новогоднюю красоту краснотурьинцы потратят порядка двух миллионов рублей.

Асбест, Серов, Каменск-Уральский

В Асбесте для определения темы зимнего городка проводится опрос общественности. По словам главы города Натальи Тихоновой, большинству жителей по душе новогодние сказки. Асбестовцев традиционно вдохновляют сказочные и приключенческие истории. В прошлые годы они строили новогодние городки по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» и романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

А в Каменске-Уральском держат интригу. В мэрии не называют тему новогоднего городка, вернее, нескольких тем, ведь в прошлом году в городе было пять снежно-ледовых центров развлечений. Как сообщила пресс-секретарь администрации Елена Шеремет, жителей ждут встречи с героями популярных советских мультфильмов. Обязательно придут перед Новым годом каменцы на площадь у Дворца культуры «Современник». Там выполнено комплексное благоустройство по нацпроекту «Жильё и городская среда» за 43 миллиона рублей. На обновлённой территории предусмотрены места для установки новогодней ели и горок.

А в Серове прошло первое обсуждение строительства новогоднего городка. Разговор шёл не о теме праздничного оформления, а об его финансировании. Традиционно городок строился на внебюджетные средства, но нынче из-за пандемии предприниматели не могут спонсировать возведение ледовых скульптур и горок. Пресс-секретарь главы Серова Дарья Мохова сообщила, что решено выделить средства из муниципального бюджета. Когда сумму утвердит дума, будет объявлен аукцион на проектирование и строительство городка.

Эскиз Алисы для ледового городка в Верхней Салде. Фото: Ольга Шапкина