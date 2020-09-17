Алексея Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира

Авторами инициативы о выдвижении Алексея Навального на Нобелевскую премию мира выступили профессора ряда признанных университетов, занимающихся Россией. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Алексея Навального.

Профессор Ратгерского университета в штате Нью-Джерси (США) Сергей Ерофеев сообщил, что главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что авторами инициативы выступили профессора ряда признанных университетов, занимающихся Россией.

"Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно учёные", - пишет Сергей Ерофеев на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в числе людей, поддерживающих эту идею, есть те, кто ранее относился к деятельности главы ФБК негативно, однако поменял своё мнение в свете последних событий. Кроме того, профессор Ратгерского университета отметил, что Алексея Навального сейчас поддерживает гораздо больше россиян, чем несколько месяцев назад.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта Томск - Москва. Его госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

Отметим, сегодня издание The New York Times сообщало, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию и продолжить оппозиционную деятельность. Также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют встречаться с главой ФБК, когда тот вернётся в Россию.

Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что все запасы боевых веществ класса "Новичок", которым якобы был отравлен Алексей Навальный, были давно уничтожены.

Сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и полностью пришёл в себя появились 10 сентября, а 15 сентября в его Instagram появилась первая фотография с семьёй из немецкой больницы Charite.