В Екатеринбурге начали появляться киоски с "сочными" принтами

В Екатеринбурге начали появляться яркие киоски. Фото: предоставлено очевидцем.

В одном из районов Екатеринбурга начали появляться яркие киоски. О новых объектах торговли "Областная газета" разузнала в мэрии города.

Как рассказали изданию в пресс-службе горадминистрации, новые киоски – это пилотный проект, реализуемый властями Екатеринбурга совместно с местными предпринимателями. Пока он осуществляется только в Орджоникидзевском районе. Под торговые точки, в которых планируется продавать овощи и фрукты, выделено порядка 15 мест.

Нам также уточнили, что киоски, выполненные в едином стиле с логотипом города, будут работать сезонно – с 1 мая по 1 октября. В остальное время они будут находиться на ответственном хранении у их владельцев (заказчиков).

В мэрии не исключили возможности появление ярких павильонов и в других частях города. Однако развитие данного проекта будет зависеть от его успешности. Известно, что постоянные киоски, которые размещены в городе убирать не собираются.

Напомним, в 2019 году столица Урала вошла в список городов-лидеров по росту числа киосков. За три года на улицах города количество торговых точек увеличилось на 47%. В России за тот же период времени число павильонов выросло на 27%. По состоянию на июнь 2016 года в стране насчитывалось 22,1 тыс. объектов нестационарной торговли, а в июне 2019-го – уже 28,2 тыс.