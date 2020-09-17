Темы дня

Общество
17 сентября 2020, 20:37

В Екатеринбурге начали появляться киоски с "сочными" принтами

киоски

В Екатеринбурге начали появляться яркие киоски. Фото: предоставлено очевидцем.

В одном из районов Екатеринбурга начали появляться яркие киоски. О новых объектах торговли "Областная газета" разузнала в мэрии города.

Как рассказали изданию в пресс-службе горадминистрации, новые киоски – это пилотный проект, реализуемый властями Екатеринбурга совместно с местными предпринимателями. Пока он осуществляется только в Орджоникидзевском районе. Под торговые точки, в которых планируется продавать овощи и фрукты, выделено порядка 15 мест.

Нам также уточнили, что киоски, выполненные в едином стиле с логотипом города, будут работать сезонно – с 1 мая по 1 октября. В остальное время они будут находиться на ответственном хранении у их владельцев (заказчиков).

В мэрии не исключили возможности появление ярких павильонов и в других частях города. Однако развитие данного проекта будет зависеть от его успешности. Известно, что постоянные киоски, которые размещены в городе убирать не собираются.

Напомним, в 2019 году столица Урала вошла в список городов-лидеров по росту числа киосков. За три года на улицах города количество торговых точек увеличилось на 47%. В России за тот же период времени число павильонов выросло на 27%. По состоянию на июнь 2016 года в стране насчитывалось 22,1 тыс. объектов нестационарной торговли, а в июне 2019-го – уже 28,2 тыс.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.09.2020, 21:53 / Политика
Губернатор Белгородской области покинул свой пост после 27 лет работы
17.09.2020, 20:55 / Общество
В России утверждены новые правила приёма в вузы в 2021-2022 учебном году
17.09.2020, 20:37 / Общество
В Екатеринбурге начали появляться киоски с "сочными" принтами
17.09.2020, 19:57 / Общество
Власти Екатеринбурга рассматривают идею о круглосуточном общественном транспорте
17.09.2020, 19:30 / Спорт
«Автомобилист» заработал более 15 миллионов рублей на продаже телевизионных прав