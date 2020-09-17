Трасса Челябинск-Екатеринбург станет четырёхполосной к 2022 году

Фото: Галина Соловьёва. Ремонт на участке в Свердловской области уже завершён.

Через три года трасса Екатеринбург - Челябинск на всём своём пути станет четырёхполосной. Напомним, что на территории соседнего региона до сих пор остаются участки дороги с двумя полосами.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

- Нам предстоит обустроить участок протяжённостью в 40 км. В этом году мы сдадим уже 12,4 км, в следующем - 8,8 км и оставшиеся 19,1 км введём в эксплуатацию к ноябрю 2022 года, - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Южный Урал" Сергей Бойко. - Сегодня пропускная способность данного участка трассы составляет 10-12 тысяч автомобилей, после ремонта она увеличится до 30 тысяч.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Он напомнил, что госконтракт на работы в Челябинской области был подписан в этом году.

Что касается участка дороги на территории Свердловской области, то автолюбители могут вздохнуть с облегчением, ремонт, который длился четыре года почти закончен. Сейчас завершают незначительные работы на участках, например, устанавливают ограждения на дорогах. Всего за это время в нормативное состояние был приведён участок протяжённостью в 62 км. Также на трассе появилось новое освещение, отремонтированы 7 транспортных развязок и 4 надземных перехода.