Доброе утро, дорогие читатели!

Единый день голосования, который состоялся в минувшее воскресенье, показал новый расклад политических сил. Конкуренцию думской четвёрке составили недавно созданные партии «Зелёная инициатива», «Новые люди» и «За правду». Их представители уже закрепились в региональных парламентах. Теперь планы партий более амбициозные – занять места в Госдуме РФ в 2021 году. И, что интересно отделения всех этих партий уже есть в Свердловской области. «Облгазета» связалась с ними, чтобы выяснить, как они намерены бороться за электорат…

Ну а в предстоящее воскресенье в России отметят День работников леса. Накануне праздника наш корреспондент встретился с и.о. руководителя департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергеем КУПЛЕВАЦКИМ и узнал, как развивается лесное хозяйство в Свердловской области, как бороться с «чёрными лесорубами» и перейдут ли государственные леса в частные руки.

Кстати, о праздниках: всего 105 дней остаётся до Нового года. Во многих муниципалитетах уже готовы проекты ледовых городков – осталось дождаться только подходящей погоды для их строительства. Так что заряжаемся новогодним настроением и читаем о самых волшебных и самых безбашенных ледовых идеях.

Тем, кто ещё не определился с планами на выходные, подкидываем идею досуга. В Ельцин Центре открылась выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Там представят работы художников-авангардистов, от самых известных, как, например, Василий Кандинский, Александр Родченкo, Илья Машков – до малоизученных. Выставку эту планировали провести ещё в 1921 году, но… отложили почти на сто лет. Почему – рассказываем в нашем материале.