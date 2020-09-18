На Среднем Урале скончались ещё 10 пациентов с COVID-19

Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области скончались уже 559 человек с подтверждённым коронавирусом. За последние сутки стало известно о 10 летальных исходах.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что накануне сообщалось о 12 скончавшихся на Среднем Урале. В начале недели общее число жертв составляло 524. Таким образом, за рабочую неделю оно возросло на 35.

Добавим, что за последние 24 часа инфекцию подхватили 129 свердловчан. Общее число инфицированных достигло 27 554. В тяжёлом состоянии находятся 82 госпитализированных.

Фото: данные на 18 сентября