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18 сентября 2020, 14:33

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

продажа алкоголя

Запрет на продажу алкоголя начнёт действовать сегодня в 15:00. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, начиная с 15 часов, в центре Екатеринбурга будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение вводится в связи с Уральской ночью музыки.

Согласно постановлению о проведении мероприятия, опубликованного на сайте мэрии, горожане не смогут купить алкогольную продукцию на территории, ограниченной улицами Московская, Челюскинцев, переулком Красным, улицами Николая Никонова, Шевченко, Луначарского и Малышева, а также у Дома офицеров, Екатеринбург Арены, памятника The Beatles, Синара-Центра, в ЦПКиО и на других площадках фестиваля. Список этих площадок публикуем ниже.

Фото: постановление

Напомним, Ночь музыки пройдёт в Екатеринбурге сегодня, 18 сентября. Ради фестиваля в городе также ограничат проезд транспорта сразу на нескольких участках в центре.

Областная газета Свердловской области

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