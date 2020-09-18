В Новоуральск отправили ещё одну партию урановых "хвостов"

Груз отправлен из Амстердама в Ленинградскую область, откуда он на поезде будет доставлен в Новоуральск. Фото: Галина Соловьёва.

Росатом отправил в Свердловскую область новую партию урановых "хвостов". Груз отправлен из Амстердама в Ленинградскую область, откуда он на поезде будет доставлен в Новоуральск.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв заявил, что урановые "хвосты" отправляются на Урал не для захоронения, а для накопления с их дальнейшей переработкой.

"Мы ничего не захораниваем. Вообще ОГФУ (урановые "хвосты". - Прим."Облгазеты") накоплено достаточно много в РФ. Мы относимся к этому как к сырью завтрашнего дня. Мы накапливаем и поэтапно его перерабатываем. Нам дают достаточно большой прирост свои собственные обогатительные технологии", - сказал Алексей Лихачёв, добавив, что из урана, в частности, добывают плавиковую кислоту, используемую в химической промышленности.

Напомним, в начале 2020 года активно обсуждался контракт госкорпорации "Росатом" с европейской компанией Urenco по ввозу на территорию России, в частности – в Новоуральск, обеднённого гексафторида урана (ОГФУ) из стран Евросоюза. С мая 2019 года по конец августа 2020 года с немецкого завода Urenco в Россию перевезли уже 18 партий по 600 тонн урановых "хвостов" (всего 10 800 тонн). 30 июня 2020 года на заводе в Гронау хранилось ещё 17 000 тонн, сообщается на сайте Гринписа.

Добавим, что в январе "Областная газета" разбиралась, насколько опасны ОГФУ, в каких условиях хранятся урановые "хвосты" в Новоуральске и законно ли вообще свозить подобные радиоактивные материалы в одно место.

Обеднённый гексафторид урана (ОГФУ) возникает в процессе обогащения природного урана из рудников, который содержит 99 процентов изотопа уран-238 и около 0,7 процента изотопа уран-235. Для того чтобы использовать последний в качестве топлива на атомных станциях, его обогащают на специальных центрифугах на комбинатах до уровня 3–5 процентов. Согласно действующему закону "Об охране окружающей среды" бессрочное захоронение в РФ ввезённых из-за рубежа радиоактивных материалов запрещено. Их можно только временно хранить в России.

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