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18 сентября 2020, 16:10

На Урале при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу

авиабомба

На Урале при проведении земляных работ обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-100. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

При проведении земляных работ для строительства коттеджного посёлка в Свердловской области рабочие нашли предмет, похожий на боеприпас. На место обнаружения прибыла группа разминирования ОМОН.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, находка была сделана в Сысертском районе. Взрывотехники установили, что найденный предмет является фугасной авиабомбой ФАБ-100 и не представляет опасности для людей.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в конце лета в Серове на капоте припаркованной во дворе машины нашли учебную гранату.

Областная газета Свердловской области

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