Общественная палата Свердловской области отчиталась за работу в 2019 году

На расширенные заседания Общественной палаты приглашаются представители органов власти и общественных организаций Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется доклад «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 2019 году», текст документа также размещён на сайте правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Половину документа занимает анализ реализации национальных проектов в Свердловской области — Общественная палата перечисляет мероприятия, проведённые в регионе по всем российским нацпроектам. Отметим, в главе по нацпроекту «Жильё и городская среда» несколько абзацев посвящено теме противостояния жителей уральской столицы, которое было вызвано попыткой построить храм святой Екатерины недалеко от Театра драмы. Авторы документа сообщают, что спустя месяц после народных волнений Общественная палата провела слушания «О недостатках сложившейся практики проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства».

В докладе сообщается, что на Среднем Урале на высоте находится развитие добровольчества и благотворительности, а также некоммерческого сектора. Приводятся данные министерства экономики и территориального развития Свердловской области: в 2019 году господдержку на реализацию 330 социально значимых проектов и мероприятий получили 205 НКО.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».