Здание российского Правительства признали аварийным

Всего на ремонт здания планируют потратить почти 5,3 млрд рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Дом Правительства России, введённый в эксплуатацию в 1978 году, признан аварийным. Здание общей площадью 173 347 квадратных метров будет реконструироваться.

Необходимость ремонта Дома Правительства в первую очередь вызвана разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли, о чём свидетельствует большое количество протечек, в частности, в подвале, а также высокой степенью износа инженерных сетей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, часть инженерных систем была введена в эксплуатацию ещё в 1978 году.

"Реконструкция будет проходить поэтапно. В связи с большими объёмами площадей, которые требуют ремонта, часть сотрудников будут перемещены в историческое здание Наркомнаца (ныне принадлежит Минэкономразвития) в Трубниковском переулке", - уточняет пресс-служба Правительства.

Всего на ремонт здания планируют потратить почти 5,3 млрд рублей. Реконструкция коснётся стилобатной части здания, тепловых пунктов, подземных гаражей, фасадов с заменой светопрозрачных конструкций и облицовк, семиэтажной части кровли зоны А и 20-этажной части кровли зоны А, главной лестницы, подпорных стен, ряда залов, а также инженерных систем и сетей здания.