Штраф за разглашение служебной тайны в России может вырасти до 50 тысяч

Под определение "информация ограниченного доступа" попадают, в частности, адвокатская тайна, банковская или коммерческая тайна, тайны связи, усыновления и завещания.Фото: Алексей Кунилов.

В Госдуму РФ внесён законопроект о повышении суммы штрафов за разглашение служебной тайны. Максимальный штраф для граждан может увеличиться до 10 тыс. рублей, а для должностных лиц - до 50 тыс. рублей.

Авторами законодательной инициативы выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, также первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Сегодня размер штрафа за разглашение служебной тайны для граждан составляет от 500 до 1 000 рублей, а для должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Василий Пискарёв отметил, что под определение "информация ограниченного доступа" попадают, в частности, адвокатская тайна, банковская или коммерческая тайна, тайны связи, усыновления и завещания. По его словам, действующие штрафы уже не являются препятствием для людей, которые размещают персональные данные или профессиональную информацию в открытом доступе в интернете или продают её.

"Мы предложили десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников", - подчеркнул председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Уточняется, что данный законопроект получил одобрение Правительства России.