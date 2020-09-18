Город для активных граждан, тарифы ЖКХ, портреты из подручных материалов – лучшее в номере за 19 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Как часто вы принимаете участие в принятии важных решений в жизни города – что и где строить, каким быть ближайшему парку? Цифровые технологии значительно упростили этот процесс, но многие не знают о возможности выразить своё мнение или уверены, что от них ничего не зависит. Так ли это на самом деле? «Облгазета» изучила страницу общественных обсуждений на официальном портале Екатеринбурга. Получились очень интересные выводы.

Тарифы ЖКХ – всегда самая обсуждаемая тема. «Облгазета» сравнила действующие тарифы ЖКХ по трём основным показателям (холодное водоснабжение, электричество и отопление) в областных центрах четырёх соседних регионов – Екатеринбург, Курган, Тюмень и Челябинск. И выяснила, где в квитанциях можно увидеть меньшую сумму и почему.

Также сегодня рассказываем об уральской художнице, которая стала лауреатом конкурса с портретом солиста Scooter. Свою работу она сделала в необычной технике – из деревянных деталей, ткани, искусственного меха и других материалов. Смотрим и вдохновляемся.

А в рубрике «Дом. Сад. Огород» вы узнаете, как делить и пересаживать пионы, чтобы на следующий год они выросли пышными, как подружиться с калиной и вывести килу.