Здание свердловского правительства ждёт капремонт

Начальная максимальная цена контракта на разработку проектной документации капремонта составляет 1,12 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Департамент государственных закупок Свердловской области опубликовал тендер на разработку проектной документации для капремонта здания регионального правительства. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,12 млн рублей.

Согласно документу, размещённому на сайте госзакупок Свердловской области, подрядчику предстоит установить техническое состояние несущих конструкций здания по адресу пл. Октябрьская, 1 в Екатеринбурге и разработать рекомендации по восстановлению несущей способности для дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 сентября. Открытый аукцион состоится 30 сентября.

"Областная газета" также сообщала сегодня, что здание Правительства РФ признано аварийным. Некоторые члены кабмина на время переедут в историческое здание Наркомнаца в Трубниковском переулке. На реконструкцию "Белого дома" потратят почти 5,3 млрд рублей.