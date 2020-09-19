Алексей Навальный рассказал о ходе своего восстановления

Алексей Навальный самостоятельно ходит по лестнице. Фото: Инстаграм Алексея Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал о том, как идёт его восстановление после выхода из комы. Он отметил, что ещё совсем недавно не мог разговаривать и узнавать людей.

«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: «Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово». Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова», - написал Алексей Навальный на своей странице в Инстаграм.

Сейчас глава ФБК справился с этой проблемой: он шутливо отметил, что уже «умеет быстро листать Инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки». Кроме того, Алексей Навальный самостоятельно ходит по лестнице, правда, испытывая при этом дрожь в ногах.

Напомним, в августе Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. Спустя несколько дней Алексей Навальный опубликовал первое фото после впадения в кому. Тогда он написал о том, что уже может дышать без аппарата ИВЛ.

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