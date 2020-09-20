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20 сентября 2020, 13:06

На 72-м году жизни скончался ведущий "Русского лото"

Михаил Борисов

Накануне Михаил Борисов был госпитализирован прямо со съёмочной площадки. Фото: сайт Театрального института им. Бориса Щукина.

В возрасте 71 года скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов. Накануне он был госпитализирован прямо со съёмочной площадки.

"В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне", - говорится в сообщении на сайте Театрального института им. Бориса Щукина.

По информации ТАСС, в субботу, 19 сентября, Михаила Борисова госпитализировали в больницу со съёмочной площадки, где его ввели в искусственную кому. Однако спасти ведущего врачам не удалось.

В Театральном институте отмечают, что артист заведовал кафедрой режиссуры и ставил дипломные спектакли, пользовавшиеся большой популярностью у зрителей. 

"Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки", - сообщают представители института им. Бориса Щукина.

Михаил Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве. В 1982 году он закончил ВТУ им. Щукина, после чего стал режиссёром, а впоследствии и главным режиссёром Томского драмтеатра. В период с 1987 по 1991 годы артист сменил несколько мест работы, в числе которых московский театр при СТД "Наш театр" и драмтеатр "Глобус". С 1994 по 2020 был ведущим еженедельной лотереи "Русское лото".

Областная газета Свердловской области

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