Владимир Путин приветствовал участников XXIV форума журналистики "Вся Россия - 2020"

В мероприятиях форума в Сочи традиционно участвуют и представители свердловских СМИ. Фото: с сайта Союза журналистов России

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XXIV форума современной журналистики "Вся Россия - 2020". Мероприятие проходит в этом году до 24 сентября в Сочи.

Лидер страны отметил работу российских СМИ по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин пожелал журналистам плодотворного и взаимополезного общения.

"Ваши традиционные встречи неизменно вызывают интерес в журналистском сообществе, предоставляют участникам, приехавшим в Сочи из разных регионов страны, прекрасную возможность для широкого обсуждения актуальных профессиональных проблем, обмена лучшим опытом и творческими находками, служат отличной дискуссионной площадкой для тех, кто искренне стремится внести свой вклад в совершенствование работы отечественных СМИ, укрепление их общественного авторитета, развитие медиарынка", - приводит пресс-служба Кремля слова Президента.

Руководитель СЖР Владимир Соловьёв подчеркнул, что несмотря на непростой год из-за коронавируса число участников форума со всей страны составило 900 человек. Он также сообщил, что Союз планирует отметить журналистов, работающих в пандемию, многим из них будут присвоены звания Заслуженных журналистов страны.

Отметим, что в сочинском форуме традиционно участвуют и представители свердловских СМИ. Известно, что сегодня уже прошло заседание Федеративного совета Союза журналистов России. На нём было объявлено, что Свердловский творческий союз журналистов стал вторым, уступив коллегам из Перми, в конкурсе между региональными отделениями Союза.