В Сочи начался форум современной журналистики «Вся Россия - 2020»

Владимир Соловьёв поприветствовал участников XXIV форума современной журналистики «Вся Россия» и зачитал приветствия от Владимира Путина и Федерального собрания Российской Федерации. Фото: Наталья Дюрягина

Сегодня в Сочи стартовал XXIV форум современной журналистики «Вся Россия». Несмотря на пандемию коронавируса, на фестиваль прибыли более 900 сотрудников средств массовой информации со всей страны. Свердловскую область на форуме представляют журналисты Свердловского областного телевидения, «Областной газеты», газет «Бисертские вести», «Коммунар».

— Коронавирус спутал все планы, и мы очень опасались, что не сможем собрать наш двадцать четвёртый форум, но нам это удалось. Участников в этом году меньше, чем обычно, но это всё равно самый большой в мире журналистский форум, — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв на открытии форума «Вся Россия — 2020».

Во время общения с журналистами Владимир Соловьёв прокомментировал работу российских СМИ во время пандемии COVID-19 и отметил, что корреспондентам удаётся отлично трудиться в дистанционном режиме, вести прямые эфиры из дома. И Союз журналистов России будет непременно отмечать журналистов, которые героически работали в период пандемии коронавируса.

— На всех людей сейчас сваливается большой поток информации, и важно уметь её фильтровать, — говорит Владимир Соловьёв. — Исследования социологов показали, что за время пандемии коронавируса уровень доверия аудитории к официальным средствам массовой информации резко вырос. Если раньше люди обращали больше внимания на социальные сети, телеграмм и ютуб каналы, то сейчас к профессиональным СМИ вернулся кредит доверия. И его нужно обязательно сохранить, потому что за время пандемии появилось огромное количество фейков.

Торжественную церемонию открытия фестиваля в этом году отменили из-за COVID-19, но журналистов ждёт насыщенная рабочая программа из профессиональных лекций, мастер-классов и творческих встреч.

Одной из первых заработала выставочная площадка форума, где редакции со всей России делают презентации своих изданий и регионов. Первыми свои проекты «Неизвестный знаменоносец» и «Чудо на кукурузном поле» с использованием дополненной представили РИА Новости. Надев одни очки дополненной реальности, любой желающий может оказаться на месте солдата Красной Армии и попробовать водрузить флаг над Рейхстагом. А через другие очки оказаться на кукурузном поле на месте пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые героически посадили самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиа­линии» в августе прошлого года и спасли 233 жизни («Облгазета» неоднократного писала об этом подвиге уральских пилотов).

В этот же день прошло и заседание Федеративного совета Союза журналистов России, где подвели итоги конкурса региональных отделений Союза журналистов России. Из 85 отделений Союза журналистов по итогам их работы выбрали 20 лучших. Свердловский творческий союз журналистов стал вторым, уступив лишь коллегам из Перми.

В день закрытия форума современной журналистики «Вся Россия» организаторы наградят дипломантов конкурса. «Областная газета» заявила работы на три номинации: «Лучший дизайн», «Спецпроект / акция года» и «Лучшая авторская публикация».