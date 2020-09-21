В Верхней Пышме обнаружены находившиеся в федеральном розыске алиментщики

В Верхней Пышме найдены находившиеся в федеральном розыске алиментщики. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Двое жителей Верхней Пышмы, находившихся в федеральном розыске из-за долгов, были обнаружены в городе и доставлены в суд. Речь идёт о гражданах, не плативших алименты своим детям.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, один из алиментщиков задолжал 600 тысяч рублей. От уплаты мужчина уклонялся, на приём к судебному приставу не приходил.

Кроме того, был неоднократно привлечён к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), а затем к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Постановлением суда был объявлен в розыск.

Позже алиментщика обнаружил судебный пристав. Мужчина задержан и доставлен в суд.

Ещё одна жительница Верхней Пышмы задолжала двум своим несовершеннолетним детям порядка 300 тысяч рублей. 43-летняя женщина совершила преступление, предусмотренное той же частью статьи 157 УК РФ. Была обнаружена в ходе рейдовых мероприятий. Должница также задержана и доставлена в суд.

Как уточнили "Облгазете", оба должника находились в федеральном розыске. Вся информация по алиментщикам передавалась в МВД.

Стоит отметить, что жителям Верхней Пышмы могут грозить исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Напомним, ранее стало известно, что у жителя Карпинска, не платившего алименты на содержание своей дочери, арестовали автомобиль. Свердловчанин задолжал более 340 тысяч рублей.

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