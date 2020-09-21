Оплата классного руководства и заморозки на Среднем Урале: самые читаемые новости

На минувшей неделе читателей больше всего привлекли тексты о правилах оплаты классного руководства и о погоде на Среднем Урале. Фото: коллаж.

"Областная газета" по традиции составила рейтинг самых читаемых материалов. На минувшей неделе читателей больше всего привлекли тексты о правилах оплаты классного руководства, о погоде и о том, что Антон Шипулин стал многодетным отцом.