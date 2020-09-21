Оплата классного руководства и заморозки на Среднем Урале: самые читаемые новости

"Областная газета" по традиции составила рейтинг самых читаемых материалов. На минувшей неделе читателей больше всего привлекли тексты о правилах оплаты классного руководства, о погоде и о том, что Антон Шипулин стал многодетным отцом.
- Больше всего просмотров набрала заметка о том, что Минпросвещения РФ разъяснило правила оплаты классного руководства (более 8 тысяч заходов). Речь идёт о выплатах в 5 тысяч рублей, которые по инициативе Президента России Владимира Путина выплачиваются классным руководителям с 1 сентября.
- На втором месте оказалась новость о заморозках в Свердловской области. В ночь на 18 сентября местами в регионе было до -2°С.
- Тройку лидеров замкнули рекомендации для садоводов о том, как заставить плодоносить яблои и груши, которые годами не дают урожая. В тексте рассказывается о нескольких приёмах, которые можно использовать для увеличения плодоношения.
- Следом в рейтинге - ещё одна новость о погоде. В начале этой недели на Средний Урал придут похолодание до -2°С и мокрый снег.
- Также широкий интерес аудитории вызвала радостная новость о рождении третьего ребёнка у Антона Шипулина. Сына назвали Максимом.
- Ещё один материал, оказавшийся в числе лидеров по набранным просмотрам, - карта экологически опасных мест в Свердловской области, составленная "Областной газетой". В регионе насчитывается 26 неблагополучных с точки зрения экологии мест.
- В топ-7 также вошла новость о том, что в Екатеринбурге нашли 15-летнего Павла Бастрикова, который ушёл из дома на полмесяца. Подросток жив, в отношении него и им самим не было совершено противоправных действий.
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