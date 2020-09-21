В Свердловской области возобновляется работа букмекерских контор и тотализаторов

В частности, глава Среднего Урала разрешил возобновить работу букмекерских контор. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу на территории региона. В частности, глава Среднего Урала разрешил возобновить работу букмекерских контор.

Согласно указу №504-УГ, в Свердловской области допускается возобновление работы букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приёма ставок. При этом режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлён ещё на неделю - до 28 сентября.

Кроме того, на Среднем Урале разрешено посещение выставок, музеев, библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, аквапарков, зоопарков, цирков и дельфинариев при условии соблюдения мер по профилактике коронавируса. Отметим также, что губернатор возобновил работу организаций допобразования, среди которых детские школы искусств и организации дополнительного профобразования.

Указ вступает в силу с 22 сентября. Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, с 20 июля свердловским музеям и библиотекам разрешено возобновить проведение выставок. 31 июля Евгением Куйвашевым был подписан указ, согласно которому в Свердловской области снова заработали зоопарки, дельфинарии и магазины в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов.

Указ о возобновлении работы муниципальных детских садов с полной загрузкой и кинотеатров был подписан 28 августа. В середине сентября губернатор подписал очередной документ о снятии ряда ограничени. Неделю назад глава региона позволил возобновить групповые тренировки в фитнес-центрах, диспансеризацию и профосмотры отдельных категорий взрослого населения в медицинских организациях.