В Североуральске бурый медведь вышел к людям, походил по окраине города и ушёл в лес без происшествий

Медведь подошёл совсем близко к детскому саду в Североуральске. Фото: Скриншот с видео

Уже второй раз за несколько дней в город Североуральск зашёл медведь. На этот раз он подошёл к детсаду (!), погулял по улице Клубной и ушёл обратно в лес. Каждый год осенью на Среднем Урале фиксируется по несколько выходов косолапых к населённым пунктам. Опасен ли зверь для людей?

Эксперты единогласны: да, опасен. Зверь есть зверь, поди догадайся, что у него на уме. Как правило, возле жилья человека медведей интересуют помойки.

– Нынешнее лето выдалось сухим, ягоды почти нет, а это их основная пища, – рассказал «Областной газете» сотрудник департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Андрей Юровских. – По данным учёта, у нас в области немногим более 4 000 медведей, и численность их растёт. Если медведь хоть один раз вышел к людям, он придёт снова. Поэтому выход один – отстрел. Североуральского медведя усыпили и отвезли глубоко в лес. Зоозащитники могут только приветствовать такой вариант, но мы знаем – он проснётся и всё равно выйдет к людям. Парочка таких выходивших к людям медведей бродит под Тавдой. Охотинспекторы ищут их, но пока не нашли.

Кстати Численность медведей растёт и по такой простой причине, что на них мало охотятся. Во-первых, дело это непростое и опасное. Во-вторых, взять медведя – довольно дорогое удовольствие, лицензия стоит примерно 30 тысяч рублей, в разных охотхозяйствах сумма может разниться. Почему так дорого? Охота на медведя ведётся, как правило, на овсах. А поле надо вспахать, засеять, нужен трактор, а солярка сейчас примерно как 95-й бензин стоит. Да ещё неизвестно, удастся ли взять зверя.

Голодный зверь может и напасть. Во всех памятках советуют при встрече с медведем не поддаваться панике, не убегать – это для него провокация, не поворачиваться к нему спиной и удаляться медленно. Желательно издавать не характерные для природы звуки, бренчать ведром, громко разговаривать. Всё это правильно, но надо понимать, что в радиусе 15–20 метров вокруг него – его личная территория и лучше зверя не провоцировать.

- Убежать от него невозможно, он может развивать скорость до 60 километров в час, – поясняет Андрей Юровских. – Многие люди судят о медведях по цирковым выступлениям, например, цирка Филатова. Да, там симпатичные и обаятельные мишки. Но их воспитывают с самого рождения, кормят соской, с руки, и они привыкают к человеку. Лесной зверь – совсем другое дело, он не может быть добрым, кто был добрым, тех уже съели. Медвежата появляются на свет в феврале, и к сентябрю набирают вес в 150–170 килограммов. Да ещё на зиму надо жирку подкопить.

Что делать, если в населённый пункт повадился медведь? Сообщить об этом в местную администрацию, охотоведу, егерю. Некоторые жалостливые граждане подбирают в лесу медвежат, а когда они подрастут и становятся опасными, отпускают в лес, обрекая на верную голодную смерть – сами себя они прокормить уже не в состоянии и опять потянутся к людям…

Комментарий Академик РАН, доктор биологических наук Владимир БОЛЬШАКОВ: – Знаю о практике отстрела, мне она не нравится. Если зверь никому не угрожает, зачем же его отстреливать? Не от хорошей жизни он идёт к людям, голод ведёт. В Арктике, если белый медведь выходит к людям, его усыпляют и отвозят подальше. Вообще-то, и наш бурый медведь занесён в Красную книгу. Его беречь надо!