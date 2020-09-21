Ледовый городок в Каменске-Уральском посвятят «Союзмультфильму». Фото: кадр из мультфильма «Ну, погоди!».

Власти Каменска-Уральского объявили тему ледового городка. Новогодняя площадка будет посвящена 85-летию «Союзмультфильма», которое студия отметит 10 июня 2021 года.

Название нового ледового городка будет звучать как: «Герои любимых мультфильмов». По данным пресс-службы администрации муниципалитета, тематику утвердил заместитель главы Каменск-Уральского ГО по социальной политике Денис Нестеров.

Известно, что на площади Ленинского комсомола появятся мультипликационные персонажи хорошо знакомые как взрослым, так и детям. В частности, речь идёт о медвежонке из «Умки», о Волке и Зайце из «Ну, погоди!». В ледяных скульптурах посетители узнают героев из «Снежной королевы», «Малыша и Карлсона» «Чебурашки» и «Простоквашино».

«Фигуры будут функциональны. Вокруг одних можно будет прокатиться на мини-катке, за другими – ловко спрятаться в лабиринте. Будет много фотозон с мультипликационными персонажами и, конечно, горок», – отмечают в мэрии.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что в Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади будет посвящён «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина. Жителей Верхней Салды планируют удивить «Алисой в стране чудес».

В свою очередь в Краснотурьинске не стали сочинять ледовые сказки, а обратились к отечественной истории. В 2021 году отмечается 60-летие полёта первого космонавта Юрия Гагарина. Освоение человеком космоса и станет лейтмотивом украшения центральной площади.

В столице Урала ранее озвучили возможные варианты, однако выбор только предстоит сделать.