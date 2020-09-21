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Общество
21 сентября 2020, 21:05

В Госдуму РФ внесён законопроект о реконструкции и сносе аварийного жилья

Аварийный дом

Инициатива предложена председателем Комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и членами Совфеда. Фото: Галина Соловьёва.

В Госдуму России внесён законопроект о совершенствовании института комплексного развития территорий, а также механизмов расселения жителей аварийных домов и жилья, которое подлежит реконструкции или сносу. Инициатива предложена председателем Комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и членами Совфеда.

Законопроект подготовлен в целях создания благоприятных условий проживания россиян и общественного пространства для предотвращения роста аварийного фонда. Как говорится в сообщении на сайте Госдумы, документ предусматривает возможность утверждения адресных программ по реконструкции и сносу многоквартирных домов, на основании которых будет приниматься решение о комплексном развитии территории. Соответствующее решение будет приниматься губернаторами регионов или главами муниципалитетов.

Для внесения здания в адресную программу за эту идею должны проголосовать две трети нанимателей и собственников дома. Выход из программы будет осуществляться также путём голосования, однако в данном случае будет необходимо собрать более одной трети голосов собственников помещений в здании.

Уточняется, жильцы аварийных домов должны расселяться в равнозначное жильё, заключая договор о переходе прав на жилые помещения по решению суда.

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Областная газета Свердловской области

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