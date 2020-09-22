Доброе утро, дорогие читатели!

Завтра исполнится ровно 20 лет со дня, когда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заложил памятную капсулу в основание будущего Храма-на-Крови. Святыня, построенная на месте бывшего дома Ипатьева, где в июле 1918 года большевики расстреляли царскую семью, стала местом паломничества не только россиян, но и жителей многих стран мира. В канун круглой даты митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл в Храме-на-Крови праздничное богослужение и вручил строителям собора церковные награды. «Областная газета» вспоминает историю создания храма, рассказывает об особенностях его строения и атмосфере, царящей там.

В ночь с 18 на 19 сентября в Екатеринбурге в шестой раз состоялась Ural Music Night. Несмотря на осенний формат, событие посетило около 170 000 человек. В столице Урала выступило порядка 2000 артистов, среди которых были The Hatters, «Хлеб», Ёлка, которая и завершала фестиваль – по традиции на Октябрьской площади песней «Ночь пройдёт, наступит утро ясное». Корреспонденты «Облгазеты» побывали на разных площадках Ночи музыки и составили своё мнение о первом столь масштабном мероприятии после карантина.

В августе правительство Свердловской области утвердило комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020–2025 годы. В ней – восемь направлений, одно из главных – развитие туризма. На это, согласно программе, планируется направить около 300 миллионов рублей. Программные мероприятия призваны увеличить объём туристического потока в город. Когда Невьянск станет удобным для туристов, рассказал в интервью «Облгазете» глава городского округа Александр Берчук.