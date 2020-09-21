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21 сентября 2020, 23:00

Поступление вакцины от коронавируса и ослабление действия особого режима в Свердловской области: главные новости

Коллаж

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги уходящего дня и рассказывает о главных новостях. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" подводит итоги уходящего дня и рассказывает о главных новостях.

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе заявил, что на тестовой партии будут отработаны вопросы организации прививочной кампании и условия хранения препарата.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об ослаблении особого режима на территории региона. Согласно новому документу, на Среднем Урале вновь разрешена работа тотализаторов, букмекерских контор, аквапарков и цирков. В связи с этим "Областная газета" узнала, когда Екатеринбургский государственный цирк планирует вернуться к работе и какой программой будет радовать зрителей. Подробности здесь.

Курс евро вновь превысил отметку в 90 рублей, а доллар - 76 рублей. В последний раз европейская валюта превысила 90 рублей 7 и 8 сентября, а до этого евро поднимался выше 90 рублей в феврале 2016 года.

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Областная газета Свердловской области

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