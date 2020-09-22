Владимир Путин наградил знаком отличия свердловского железнодорожника

Владимир Деревянченко впервые организовал на СвЖД группу подготовки машинистов газотурбовоза ГТ1h. Фото: Алексей Кунилов

Преподаватель на СвЖД Владимир Деревянченко получил знак отличия "За наставничество". Указ "О награждении госнаградами РФ" подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, свердловчанин удостоен награды "За заслуи в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность".

Владимир Деревянченко - преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Пять лет назад издание "Гудок.ру" писало о том, что он совместно с коллегами впервые организовал на СвЖД группу подготовки машинистов газотурбовоза ГТ1h. Машинистов, обслуживающих тепловозы, тогда начали обучать устройству, обслуживанию и порядку экипировки локомотивов на сжиженном природном газе. Направление было новым, поэтому Владимир Деревянченко участвовал в разработке учебных программ и методических пособий.

Дробавим, что свердловчанин попал в один список награждённых с московкими учёными медиками (получили госнаграды за вклад в борьбу с COVID-19), а также с Михаилом Боярским. Артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета получил Орден Почёта за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.