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22 сентября 2020, 12:34

Число умерших с COVID-19 свердловчан увеличилось на семь

Врач в защитном костюме выписывает справку

Накануне на Среднем Урале официально не было зафиксировано ни одного случая смерти пациента с COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за последние сутки стало известно о гибели семи пациентов с коронавирусом. С начала пандемии заболевание унесло жизни 575 уральцев.

Эти данные распространили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Добавим, что накануне на Среднем Урале официально не было зафиксировано ни одного случая смерти пациента с COVID-19. В воскресенье сообщалось об одном погибшем, в субботу - о восьми.

За последние сутки в регионе выявлен 121 заразившийся. Всего на лечении сейчас находятся более 6 тысяч жителей региона. Состояние 102 госпитализированных оценивается врачами как тяжёлое.

Фото: данные на 22 сентября

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Областная газета Свердловской области

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