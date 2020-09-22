Екатеринбургский аквапарк "Лимпопо" откроется 1 октября

Принимать посетителей аквапарк начнёт с 1 октября. Фото: Google.Карты.

Аквапарк "Лимпопо" в Екатерибурге возобновит свою работу после полугода с момента закрытия. Принимать посетителей он начнёт с 1 октября.

Об этом "Областной газете" рассказали в развлекательном комплексе.

Гостям аквапарка будут доступны все аттракционы, бассейны, банный комплекс и бары. Посетителей просят находиться в холлах в защитной маске, обрабатывать руки антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Решение об открытии было принято после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда коронавирусных ограничений в регионе, в частности, о начале работы аквапарков и цирков.

Как отмечается на сайте аквапарка, в связи с пандемией коронавируса он приостановил свою работу в конце марта. 1 сентября в комплексе заработал плавательный бассейн.

Напомним, что Екатеринбургский цирк планирует возобновить работу с середины октября.