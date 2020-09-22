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22 сентября 2020, 14:50

Стал известен состав нового Архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга

Здание администрации Екатеринбурга

Членам Архитектурно-градостроительного совета предстоит рассмотреть в том числе проект генплана развития Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Глава столицы Урала Александр Высокинский утвердил положение об Архитектурно-градостроительном совете и его состав. В него вошли чиновники, архитекторы и учёные.

Всего членами возвращённого органа стали 25 человек. Возглавил его сам мэр. Заместителями стали первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик и замглавы города по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин.

Кроме того, в состав совета вошли главный архитектор Андрей Молоков, начальник Главархитектуры Алексей Храмов, спикер гордумы Игорь Володин, а также архитекторы Тимур Абдуллаев, Борис Демидов, Владимир Каганович, Леонид Десятов, Эдуард Кубенский и другие.

Согласно положению о совете, его основной задачей станет подготовка для главы Екатеринбурга рекомендаций. Их сформируют при рассмотрении архитектурных и градостроительных проектов, имеющих особое значение для социального, экономического, культурного развития города.

Членам Архитектурно-градостроительного совета предстоит рассмотреть в том числе следующие проекты:

Фото: скрин документа

Напомним, что с 2015 по сентябрь 2018 года в Екатеринбурге уже существовал Архитектурно-градостроительный совет. Однако в мэрии отмечали, что он работал в основном по точечным объектам. Поэтому в 2019 году решено было создать два новых органа - Градостроительный (для согласования проектов планировки территорий) и Архитектурный (для согласования внешнего облика зданий) советы. Теперь же постановление от 12.04.2019 "О Градостроительном совете муниципального образования "город Екатеринбург" признано утратившим силу.

Публикуем полный текст постановления и состав совета:

Фото: постановление
Фото: состав совета
Фото: состав совета
Фото: состав совета
Областная газета Свердловской области

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