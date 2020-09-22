Законопроекты о штрафах за призывы против целостности РФ приняты в первом чтении

Согласно законопроектам, если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то нарушителю будет грозить большой административный штраф. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о введении административных штрафов и об ужесточении уголовной ответственности за призывы против целостности России. В случае их окончательного принятия поправки внесут в КоАП, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Отметим, что рассматриваемые законопроекты направлены на реализацию норм обновлённой Конституции.

"Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия", - приводит пресс-служба Госдумы слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Согласно законопроектам, если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то нарушителю будет грозить штраф (от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч для юрлиц). Штрафы будут выше, если призыв прозвучал в СМИ или Интернете.

В случае повторного правонарушения может назначаться уголовный штраф (по ст. 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ") от 200 до 400 тысяч рублей, а также лишение свободы до четырёх лет.

Кроме того, в УК добавляется новая статья о санкциях за отчуждение части территории страны или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (исключение составляют работы по определению границ с сопредельными государствами). Нарушителю будет грозить от 6 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности России.

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