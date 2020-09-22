В Екатеринбурге дан старт строительству транспортной инфраструктуры Универсиады-2023

Утверждены проекты планировки и межевания территории, предназначенных для строительства объектов транспортной инфраструктуры Универсиады-2023. Фото: документ.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Универсиады-2023. Они появятся на территории микрорайона Новокольцовский, на площади более 36 га.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в рамках первого этапа утверждённого плана планируется обновить Александровский бульвар (от ул. Новокольцовской до ул. Центральной). Ширина проезжей части проектируемого участка составит 15 метров, а протяжённость – около 790 метров.

На втором этапе стартует строительство Александровского бульвара (от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург – Кольцово). Ширина проезжей части составит более 16 метров, а протяжённость участка – около 550 метров. Далее строители займутся реконструкцией ул. Новокольцовская (от Сибирского тракта до Александровского бульвара).

Отмечается, что при подготовке транспортной инфраструктуры будут построены очистные сооружения дождевой канализации, а также проведена реконструкция высоковольтных линий электропередачи.

Зона планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемая проектами, ограничена:

на севере – северной стороной Сибирского тракта;

на востоке – восточной красной линией ул. Новокольцовская, восточной красной линией Александровского бульвара;

на юге – осью автомобильной дороги Екатеринбург – Кольцово;

на западе – западной красной линией ул. Новокольцовская, западной красной линией Александровского бульвара.

Подробнее ознакомиться с соответствующим постановлением можно здесь.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что Александр Высокинский утвердил проект межевания территории района Новокольцовский в границах Сибирского тракта – ЕКАД – автодороги Екатеринбург – Кольцово – ул. Чистой. Там будут возводиться объекты Универсиады-2023.

В начале августа стартовало строительство первого объекта Универсиады – общежития для участников студенческих игр.

Добавим, на прошедшей Ночи музыки в Екатеринбурге презентовали логотип Всемирных студенческих игр 2023 года. Он представляет собой не статичную эмблему, а меняющееся изображение.

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