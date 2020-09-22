С 1 января больничные и декретные будем получать по-новому

С 1 января 2021 года Свердловская область перейдёт на прямые выплаты пособий из Фонда социального страхования (ФСС). Эта новация без преувеличения коснётся каждого гражданина, работающего по трудовому договору. Фото: Алексей Кунилов

Со следующего года Свердловская область перейдёт на прямые выплаты социальных пособий из Фонда социального страхования (ФСС). Эта новация, без преувеличения, коснётся каждого гражданина, работающего по трудовому договору. С будущего года выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, другие выплаты в рамках системы социального страхования жители области будут получать не от своих работодателей, как сейчас, а напрямую из ФСС.

Прямые выплаты

Проект «Прямые выплаты ФСС» реализуется в стране с 2011 года. Первыми такой механизм выплат застрахованным в ФСС гражданам запустили в Карачаево-Черкесской республике и Нижегородской области. Свердловская область вошла в число восьми крупных субъектов Российской Федерации, где такая реформа социального страхования реализуется в последнюю очередь. В Уральском федеральном округе вместе с нами с 1 января на прямые выплаты социальных пособий из ФСС перейдут Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ, и с этого периода уже вся страна будет работать по новой системе.

По сути, существующая на данный момент в регионе система социальных выплат досталась нам от советских времён. По ней работодатели из собственных средств производили такие выплаты своим работникам, а уже потом, если пособия в совокупности превышали сумму страховых взносов, то в рамках зачётной схемы получали возмещения из фонда соцстраха. При этом порой работники становились жертвами такой схемы: иногда работодатели заявляли о финансовых проблемах и попросту отказывали в выплатах.

Хотя, по сути, выплата по тем же больничным листам производится не из кармана предпринимателя, а из государственного фонда. Только за 4-й квартал прошлого года, по данным Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования, это ведомство напрямую выплатило 330 пособий, сами застрахованные граждане уже отчаялись получить их от работодателей и обратились с жалобами в ФСС. При этом большая часть таких выплат – пособия молодым мамочкам по беременности и родам и по уходу за ребёнком. Узнав о беременности, многие предприниматели просто вышвыривают их с работы.

– Когда в швейной мастерской, где я работала, узнали о моей беременности, меня уволили, – рассказывает жительница Берёзовского Лидия Миронова, мама троих сыновей. – Я обратилась в прокуратуру, меня восстановили на работе, но сказали: «Даже не мечтай, декретных ты от нас не увидишь». Я ушла в декрет, так и оказалось – декретные мне не выплатили. Закрыли предприятие и открыли другое. Я пыталась судиться, но дело заволокитилось, и в итоге мне выплатили очень смешную сумму.

Теперь такие ситуации должны быть исключены. Предприятия напрямую станут платить взносы в страховой фонд за своих работников, а те – получать причитающиеся выплаты из фонда. В выигрыше будут и те, и другие.

Для гарантии

– Застрахованные граждане, работающие по трудовым договорам, независимо от финансового состояния работодателя, станут гарантированно и своевременно получать выплаты из фонда социального страхования, – говорит заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов Свердловского регионального отделения ФСС Елена Чекушина. – С другой стороны, положительный момент будет и у работодателей. Сейчас им приходится производить выплату пособий по временной нетрудоспособности или в связи с материнством из собственных средств, а потом обращаться в фонд для возмещения расходов. Происходит отвлечение собственных ресурсов предприятий, в будущем этого не будет.

С 1 января работник на каждый страховой случай должен будет писать работодателю заявление, а тот обязан в течение 5 дней рассчитать сумму выплаты и переслать электронный пакет документов в отделение ФСС. Там произведут проверку начисления, назначат и перечислят пособия. Фонд же удержит с пособия подоходный налог, а также суммы по исполнительным листам. На все процедуры должно уйти не более 10 дней. Если раньше выплата того же больничного была привязана к дате выдачи зарплаты, то с будущего года такой привязки не будет.

За работодателями останутся только выплаты на погребение и оплата 4 дополнительных дней по уходу за ребёнком-инвалидом.

Кстати Виды пособий, которые с 1 января 2021 года будут выплачиваться по системе прямых выплат из ФСС: – по временной нетрудоспособности; – по временной нетрудоспособности в связи с производственной травмой или профзаболеванием; – по беременности и родам; – единовременное женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности; – единовременное на рождение ребёнка; – по уходу за ребёнком; – оплата отпуска сверх ежегодно оплачиваемого за период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Как получать

В единой форме заявления, утверждённой ФСС, значится графа о том, куда перечислить денежные средства. Есть три варианта: на карту «Мир», на банковский счёт, по которому операции с банковскими картами не производятся, либо переводом по почте. Карта «Мир» из всех трёх вариантов предпочтительнее.

– В этом случае достаточно записать в заявлении номер карты, который указан на «пластике», в случае с расчётным счётом придётся вносить все его реквизиты, – предупреждает Елена Чекушина.

Кстати, облегчит работу по новой системе и выписка электронных больничных листов. Электронный реестр в адрес ФСС, который будут заполнять в бухгалтериях предприятий по страховым случаям, содержит 47 граф. Если все данные вносить вручную – велика вероятность допустить ошибку. Электронный больничный лист во многом решает эту проблему, часть данных с него станет заноситься в реестр автоматически.

И всё же многое в новой системе получения страховых выплат по-прежнему зависит от работодателей, не станут ли некоторые из них волокитить передачу данных в ФСС? Не придётся ли слишком долго ждать оплаты больничных?

– Мы ведём сейчас большую разъяснительную работу со страхователями и работодателями по поводу перехода на прямые выплаты, чтобы минимизировать издержки этого, – говорит Елена Чекушина. – Надо, чтобы работодатели качественно и своевременно формировали реестры для передачи в ФСС, чтобы у фонда при получении этой информации не было претензий к ней, тогда средства работникам будут перечисляться вовремя.

По новой системе выплата социальных пособий не будет зависеть от финансового состояния и прихоти работодателя. Фото: Алексей Кунилов