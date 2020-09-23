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Общество
23 сентября 2020, 05:54

Прямые выплаты соцстрахования, правдивость новости о «мусорном» заводе в Дегтярске и новые правила охоты: лучшее в номере «Облгазеты» за 23 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Начнём обзор с очень важной темы – с 1 января 2021 года наша область перейдёт на прямые выплаты пособий из Фонда социального страхования (ФСС). Эта новация без преувеличения коснётся каждого гражданина, работающего по трудовому договору. С будущего года выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, а также другие выплаты в рамках системы социального страхования жители региона будут получать уже не от своих работодателей, как сейчас, а напрямую из ФСС. «Областная газета» рассказывает о положительных и негативных сторонах нового механизма.

На прошлой неделе СМИ Екатеринбурга облетело высказывание главы города Александра Высокинского о строительстве в Дегтярске завода для переработки мусора из уральской столицы. Заявление было воспринято настолько буквально, что региональному Министерству ЖКХ пришлось выступать с опровержением. Корреспонденты «ОГ» разбираются – что это было. Фейк или преждевременная новость?

Летом этого года после долгих согласований были утверждены новые правила охоты в России. Прежние были утверждены ещё в 2010 году. За это время многое изменилось и стало ясно, что правила пора приспособить к новым реалиям. Что изменилось, какие появились плюсы и минусы – об этом «Областной газете» рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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