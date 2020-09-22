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22 сентября 2020, 20:17

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С и снег

холода

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С и снег. Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В Свердловской области третьи сутки подряд ожидаются ночные заморозки.

Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, в ночь на 23 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы до -2°С. Предупреждение распространяется и на Курганскую область. Там, в ночное время 23 и 24 сентября столбики термометров покажут до -3°С.

Стоит отметить, что на Среднем Урале синоптики также обещают мокрый снег. Осадки ожидаются ночью и утром. Днём будет ветрено ‒ до 22м/с. Ранее об этом сообщили в МЧС. Спасатели порекомендовали уральцам соблюдать меры безопасности.

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