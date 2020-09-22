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22 сентября 2020, 21:29

Владимир Путин предложил вакцину "Спутник-V" сотрудникам ООН

Врач с уколом

Фото: Галина Соловьёва

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением на юбилейной Генассаблее ООН. Он предложил бесплатно предоставить российскую вакцину "Спутник-V" сотрудникам Организации Объединённых Наций.

"Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений", - заявил лидер РФ.

Видеообращение Президента России на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН длилось 19 минут. Полный текст выступления можно посмотреть здесь.

Напомним, что препарат Sputnik V ("Гам-Ковид-Вак") разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. О регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявлял Президент России. Ранее Владимир Путин также рассказал в интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилёву о состоянии одной из своих дочерей после двух прививок от коронавируса.

Добавим, что вакцина уже начала поступать в российские регионы, в том числе в Свердловскую область.

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Областная газета Свердловской области

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