Алексея Навального выписали из немецкой клиники

Фото: инстаграм Алексея Навального

Главу Фонда борьбы с коррупцией выписали из стационара клиники Charite. Врачи не исключают полного выздоровления Алексея Навального.

В клинике сообщили, что состояние его улучшилось, поэтому он был выписан, пишет ТАСС.

Напомним, что в августе Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. Спустя несколько дней Алексей Навальный опубликовал первое фото после впадения в кому, а затем рассказал о своём восстановлении.

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