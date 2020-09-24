Джонни Слабое Звено

"Красная бурда" представляет: неизвестные стихи Роберта Бёрнса.
– Кто там с проверкой в поздний час?
«Конечно, я – Минфин!»
– Но всё заплачено у нас!
«Не всё!» – сказал Минфин.
– Тебе заплатишь только раз…
«Плати!» – сказал Минфин.
– И не отстанешь ты от нас…
«О да!» – сказал Минфин.
– А кто в долгу перед тобой…
«В долгу!» – сказал Минфин.
– Найдёшь под крышкой гробовой?
«Найду!» – сказал Минфин.
***
Пойдёшь ли со мною, о Тибби Дунбар,
Делить и нужду, и голодный кошмар?
Сбежишь ли из дома ты с первым лучом,
Расставшись навеки с отцом-богачом?
Я всюду скитаюсь и песни пою
Про Тибби Дунбар, про невесту свою!
И знаю, пусть это и кажется сном,
Придёшь ты ко мне в ожерелье одном!
О Тибби, продав ожерелье твоё,
Мы купим нам трубку, собак и ружьё!
Мы купим парик и камзол голубой –
Всё то, что для жизни нам нужно с тобой!
Со сворой собак и с конём, и с ружьём
Мы с Тибби моей на охоту пойдём!
Мы купим карету, чтоб в холод и зной
По свету скитаться в карете резной!
Ну что же ты медлишь, о Тибби Дунбар?
Приди же скорее ко мне за амбар!
***
Пробираясь лесом тёмным,
Беса я видал.
Бес концом своим нескромным
Котелок держал.
Суп бесовского замеса
На костре варил,
А из-под хвоста у беса
Чёрный дым валил!
Я домой бегом помчался
Сквозь густую рожь.
Бес мне в спину так смеялся,
Что пробила дрожь!
С той поры уснуть мне стоит,
Вижу всякий раз
Это варево густое
И дымящий таз!
* * *
Ты жива, моя старушка,
Нэнни дорогая?
Вот твоя большая кружка,
Вот ещё другая!
Хоть стучатся к нам в лачужку
Джонни и Финдлей,
Их не пустим на пирушку,
До краёв налей!
А полезет кто в досаде
В двери иль в окно,
Мы с тобой его насадим
На веретено!
ТЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛ, ДЖЕМИ!
Ты меня подставил, Джеми,
Ты меня подставил.
Ты забрал все деньги, Джеми,
Без гроша оставил.
Приходили кредиторы,
Джеми, кредиторы,
Видят – ты для них оставил
Табурет и шторы!
И меня поймали, Джеми,
И меня поймали,
Привязали к табурету,
Крепко привязали.
Табурет они не взяли,
Злые кредиторы.
Честь мою не отобрали,
Взяли только шторы.
Отыщу тебя я, Джеми,
Хоть зимой, хоть летом,
И прибью тебя я, Джеми,
Нашим табуретом!
***
Как-то раз у вискикурни,
Где река бежала,
Рыжекудрая ирландка
Вереск собирала.
Виски ковшик подала мне
И стакан с водою.
– У реки на сером камне
Посидим с тобою!
– Где отец твой, о'ирландка?
Братья где и деверь?
Отвечала мне ирландка:
– Все ушли на север!
Наш король в далёких скалах
Всем велел собраться.
Всем, кто в возрасте и в силах,
За мечи держаться!
Там ирландский партизанский
Есть отряд с конями.
Умереть за край ирландский
Не желаешь с нами?
Ничего, что ты шотландец
В юбке из тартана.
Боевой ирландский танец
Спляшешь и бесштанным!
Я допил ирландский виски
(Крякнул между прочим).
И сказал ей по-английски:
– Я пойду за скотчем!
ОПТИМИСТИЧНАЯ
Удачно всё сложилось так,
Что ты купил в обед
Верёвку, мыло и ещё –
Надёжный табурет.
Войдёшь с весёлой песней в дом,
Найдёшь свой старый крюк,
Петлю накинешь, а потом,
Как водится – каюк!
***
Жена с детьми сегодня пусть
От нас отстанут, братцы!
Пора вином разбавить грусть,
Пора, мой друг, надраться!
Сценарий знаем наизусть,
И это означает –
Жена с детьми сегодня пусть
Под утро нас встречают!
***
В полях под снегом и дождём
Идёт студент, студент бредёт.
Его в казарме ужин ждёт.
А может быть, уже не ждёт.
Он там получит нагоняй:
С размаху в лоб, пинок под зад –
За то, что странный разгильдяй
В полях утратил автомат…
***
Золотарь чумазый
Чистит наш гальюн.
Грязный, кареглазый,
Весел он и юн!
До труда охочий,
Делом весь пропах.
Две огромных бочки
Возит на быках!
Он прижмёт меня в углу
На закате дня.
Просит: «Дженни, поцелуй!»
Но тошнит меня!
Мне покажет золотарь
Шиллинг золотой…
Золотой мой золотарь,
Я пойду с тобой!
- Опубликовано в №177 от 24.09.2020.
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