Джонни Слабое Звено

"Красная бурда" представляет: неизвестные стихи Роберта Бёрнса.

– Кто там с проверкой в поздний час?

«Конечно, я – Минфин!»

– Но всё заплачено у нас!

«Не всё!» – сказал Минфин.

– Тебе заплатишь только раз…

«Плати!» – сказал Минфин.

– И не отстанешь ты от нас…

«О да!» – сказал Минфин.

– А кто в долгу перед тобой…

«В долгу!» – сказал Минфин.

– Найдёшь под крышкой гробовой?

«Найду!» – сказал Минфин.

***

Пойдёшь ли со мною, о Тибби Дунбар,

Делить и нужду, и голодный кошмар?

Сбежишь ли из дома ты с первым лучом,

Расставшись навеки с отцом-богачом?

Я всюду скитаюсь и песни пою

Про Тибби Дунбар, про невесту свою!

И знаю, пусть это и кажется сном,

Придёшь ты ко мне в ожерелье одном!

О Тибби, продав ожерелье твоё,

Мы купим нам трубку, собак и ружьё!

Мы купим парик и камзол голубой –

Всё то, что для жизни нам нужно с тобой!

Со сворой собак и с конём, и с ружьём

Мы с Тибби моей на охоту пойдём!

Мы купим карету, чтоб в холод и зной

По свету скитаться в карете резной!

Ну что же ты медлишь, о Тибби Дунбар?

Приди же скорее ко мне за амбар!

***

Пробираясь лесом тёмным,

Беса я видал.

Бес концом своим нескромным

Котелок держал.

Суп бесовского замеса

На костре варил,

А из-под хвоста у беса

Чёрный дым валил!

Я домой бегом помчался

Сквозь густую рожь.

Бес мне в спину так смеялся,

Что пробила дрожь!

С той поры уснуть мне стоит,

Вижу всякий раз

Это варево густое

И дымящий таз!

* * *

Ты жива, моя старушка,

Нэнни дорогая?

Вот твоя большая кружка,

Вот ещё другая!

Хоть стучатся к нам в лачужку

Джонни и Финдлей,

Их не пустим на пирушку,

До краёв налей!

А полезет кто в досаде

В двери иль в окно,

Мы с тобой его насадим

На веретено!

ТЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛ, ДЖЕМИ!

Ты меня подставил, Джеми,

Ты меня подставил.

Ты забрал все деньги, Джеми,

Без гроша оставил.

Приходили кредиторы,

Джеми, кредиторы,

Видят – ты для них оставил

Табурет и шторы!

И меня поймали, Джеми,

И меня поймали,

Привязали к табурету,

Крепко привязали.

Табурет они не взяли,

Злые кредиторы.

Честь мою не отобрали,

Взяли только шторы.

Отыщу тебя я, Джеми,

Хоть зимой, хоть летом,

И прибью тебя я, Джеми,

Нашим табуретом!

***

Как-то раз у вискикурни,

Где река бежала,

Рыжекудрая ирландка

Вереск собирала.

Виски ковшик подала мне

И стакан с водою.

– У реки на сером камне

Посидим с тобою!

– Где отец твой, о'ирландка?

Братья где и деверь?

Отвечала мне ирландка:

– Все ушли на север!

Наш король в далёких скалах

Всем велел собраться.

Всем, кто в возрасте и в силах,

За мечи держаться!

Там ирландский партизанский

Есть отряд с конями.

Умереть за край ирландский

Не желаешь с нами?

Ничего, что ты шотландец

В юбке из тартана.

Боевой ирландский танец

Спляшешь и бесштанным!

Я допил ирландский виски

(Крякнул между прочим).

И сказал ей по-английски:

– Я пойду за скотчем!

ОПТИМИСТИЧНАЯ

Удачно всё сложилось так,

Что ты купил в обед

Верёвку, мыло и ещё –

Надёжный табурет.

Войдёшь с весёлой песней в дом,

Найдёшь свой старый крюк,

Петлю накинешь, а потом,

Как водится – каюк!

***

Жена с детьми сегодня пусть

От нас отстанут, братцы!

Пора вином разбавить грусть,

Пора, мой друг, надраться!

Сценарий знаем наизусть,

И это означает –

Жена с детьми сегодня пусть

Под утро нас встречают!

***

В полях под снегом и дождём

Идёт студент, студент бредёт.

Его в казарме ужин ждёт.

А может быть, уже не ждёт.

Он там получит нагоняй:

С размаху в лоб, пинок под зад –

За то, что странный разгильдяй

В полях утратил автомат…

***

Золотарь чумазый

Чистит наш гальюн.

Грязный, кареглазый,

Весел он и юн!

До труда охочий,

Делом весь пропах.

Две огромных бочки

Возит на быках!

Он прижмёт меня в углу

На закате дня.

Просит: «Дженни, поцелуй!»

Но тошнит меня!

Мне покажет золотарь

Шиллинг золотой…

Золотой мой золотарь,

Я пойду с тобой!

Опубликовано в №177 от 24.09.2020.